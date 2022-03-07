Путин обсудил Украину с Нарендрой Моди

7 мар. 14:33

Индийский премьер Нарендра Моди в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил офис премьер-министра.

"Лидеры двух стран обсудили развивающуюся ситуацию в Украине. Президент Путин проинформировал премьер-министра Моди о ходе переговоров между украинской и российской командами. Премьер-министр Моди приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной и выразил надежду, что они приведут к прекращению конфликта. Он предположил, что прямой разговор между президентом Путиным и президентом Зеленским может значительно помочь продолжающимся мирным усилиям", - говорится в сообщении.

Моди выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности индийских студентов, которые все еще остаются в Сумах.

"Президент Путин проинформировал премьер-министра о текущих мерах, связанных с гуманитарными коридорами для облегчения эвакуации гражданского населения, в том числе индийских студентов", - добавил офис Моди.

Отмечается, что Моди "выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников"

Кроме того, глава индийского правительства приветствовал диалог между российской и украинской сторонами.

"Премьер-министр Моди приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной и выразил надежду, что они приведут к прекращению конфликта", - подчеркивается в сообщении.