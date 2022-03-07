Басурин: националисты не дали жителям Мариуполя эвакуироваться

7 мар. 14:20

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире "Россия 1" заявил, что украинский националисты снова не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гуманитарным коридорам.

"Гуманитарный коридор - да, мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят", - сказал он.

По его словам, продвижение войск в этих городах по-прежнему затруднено из-за мин и фугасных снарядов, хотя идут не очень тяжелые бои, имеет место очаговое сопротивление.

Ранее в понедельник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что ВС РФ объявляют режим тишины с 10:00 и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.