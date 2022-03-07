Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран и территорий

7 мар. 13:59

Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Подписано соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

В перечень недружественных стран и территорий вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).

Данные страны и территории ввели или присоединились к санкциям против РФ после начала военной спецоперации России на Украине. Перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", отмечает агентство.