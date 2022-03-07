Бербок: Бесполетная зона над Украиной может привести к Третьей мировой

7 мар. 13:50

Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

"Это будет означать, что самолеты НАТО будут стрелять по российским самолетам, то есть прямое участие альянса в конфликте. Мы несем ответственность за защиту собственного населения", — отметила она.

Глава МИД ФРГ добавила, что такие моменты во внешней политике похожи на выбор "между чумой и холерой".

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев ждет "очищения неба" страны либо силами западных партнеров, либо поставками боевых самолетов и средств ПВО.

"Мы ждем решения, очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен оказать не просто Украине, а себе", - сказал Зеленский в видеообращении в его Telegram-канале.

Ранее российский президент Владимир Путин уже заявлял, что Россия будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте.