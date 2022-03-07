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Зеленский призвал к новым санкциям против России

Зеленский призвал к новым санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, призвал к новым антироссийским санкциям, в частности, к бойкоту российского экспорта (отказу от нефти и нефтепродуктов), а также бойкоту импорта.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичные... Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны, ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России, это можно называть эмбарго... Бойкот импорта в Россию", - сказал украинский лидер.

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