Зеленский призвал к новым санкциям против России

7 мар. 13:40

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, призвал к новым антироссийским санкциям, в частности, к бойкоту российского экспорта (отказу от нефти и нефтепродуктов), а также бойкоту импорта.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичные... Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны, ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России, это можно называть эмбарго... Бойкот импорта в Россию", - сказал украинский лидер.