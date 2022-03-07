Алиев заявил о готовности начать с Ереваном переговоры о мирном соглашении

7 мар. 13:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил о готовности начать переговоры о мирном соглашении с Арменией.

"Азербайджан - сторонник мира. Мы готовы начать переговоры о мирном соглашении с Арменией на основе основополагающих принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность международно признанных границ. Подчеркивая важность демонстрации Арменией конструктивной позиции в этом вопросе, надеемся, что Франция поддержит мирную повестку дня в регионе", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте главы Азербайджана.

Алиев добавил, что на данный момент основной задачей Азербайджана является восстановление территорий, полностью разрушенных в результате многолетней оккупации.

Кроме того, азербайджанский лидер высоко оценил поддержку Франции в деле разминирования освобожденных территорий и внимание к судьбе азербайджанцев, которые пропали без вести в ходе первой Карабахской войны.

"Мы высоко ценим оказанную Францией поддержку процесса разминирования наших освобожденных территорий. В то же время мы приветствуем внимание вашей страны к выяснению судьбы около 4 тысяч наших соотечественников, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского конфликта", - отметил Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана также указал, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, положив конец оккупации Арменией своих исторических и древних земель.

"Окончание тридцатилетней агрессии создало возможности для сотрудничества в регионе в соответствии с новой геополитической реальностью. В связи с этим открытие транспортно-коммуникационных линий сулит нашему региону большие экономические перспективы" – подчеркнул он.