Грузинский премьер пообещал сохранить мир в стране

7 мар. 13:05

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил граждан страны в том, что им ничего не угрожает.

"Несмотря на эти вызовы и провокации, мы сохраним в стране мир, безопасность и стабильность... Население должно быть спокойно, нам ничего не угрожает. Мы должны продолжать строить страну так же спокойно и решительно", - цитирует слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Он добавил, что все решения касательно событий на Украине будут приниматься исключительно исходя национальных интересов Грузии.

Ранее грузинские власти отказались вводить санкции против РФ. Тем не менее, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, а также резолюцию ООН, осуждающую действия России.