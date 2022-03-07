Политолог сообщил о возможных изменениях в делегации Украины на переговорах с Россией

7 мар. 12:56

Белорусский политолог Юрий Воскресенский подтвердил РИА Новости, что делегации РФ и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Беларуси. Однако он добавил, что из-за проблем с логистикой украинцев возможно смещение по времени.

"Третий раунд переговоров запланирован на сегодня на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд - Дом охотника (Брестская область Белоруссии – ред.). Обе стороны выехали на переговоры, однако, исходя из проблем с украинской логистикой, могут быть изменения по времени", - сообщил политолог.

Воскресенский также уточнил, что делегация Украины добирается к месту переговоров через Польшу. По его словам, её состав может быть обновлён. Российская делегация будет в прежнем составе.