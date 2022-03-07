Представители РФ не участвуют в заседании суда ООН в Гааге

7 мар. 12:47

Сегодня Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по вопросу предупредительных мер в рамках разбирательства между Украиной и Россией по вопросу о нарушении Конвенции от 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него.

Представители России не участвуют в заседании суда ООН в Гааге, где началось разбирательство по иску Киева к Москве. Об этом сообщила в понедельник судья Джоан Донохью на открытии заседания, передает ТАСС.

Судья отметила, что "сожалеет в связи с отсутствием" представителей России.

Сегодня Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по вопросу предупредительных мер в рамках разбирательства между Украиной и Россией по вопросу о нарушении Конвенции от 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него.

Напомним, что 26 февраля Украина подала в Международный суд ООН иск к РФ относительно нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.