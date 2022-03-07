Анкара продолжит работу над инициативами о прекращении огня на Украине

7 мар. 12:28

Анкара приветствует "режим тишины" и открытие гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения из ряда украинских городов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

"Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит инициативы с тем, чтобы режим прекращения огня в Украине носил долгосрочный характер, а мирные переговоры дали результаты", - отметил Калын.

Ранее, 6 марта, прошли телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Они были посвящены ситуации на Украине и продлились около часа.