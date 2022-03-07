Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

7 мар. 12:17

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что власти Киева выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", - сказала Верещук на брифинге.

Ранее Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 и открывают гуманитарные коридоры для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум.