МИД Армении: Мирное соглашение с Баку является приоритетом для Еревана

7 мар. 12:10

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что правительство Армении руководствуется стратегией провозглашения эпохи мирного развития Армении и региона Южного Кавказа и проявляет готовность предпринимать определенные шаги в этом направлении. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о заключении мирного договора и нормализации отношений.

"Что касается конкретно подписания мирного договора, то на высшем уровне мы не раз заявляли, что это - один из приоритетов правительства", - отметил Унанян.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства добавил, что открытие региональных коммуникаций также является приоритетом для правительства.

"С другой стороны, открытие региональных коммуникаций также является приоритетом для правительства, и в этом направлении предпринимаются конкретные шаги, в том числе и в рамках проекта "Армянский перекресток", - подчеркнул Ваан Унанян.