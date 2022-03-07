ВС РФ отчитались об уничтоженных объектах военной инфраструктуры Украины

7 мар. 11:59

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар".

"Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - рассказал Конашенков.

Он также сообщил, что всего за время операции было уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины.

"Всего за время операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них - 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станций", - цитирует ТАСС представителя Минобороны РФ.

Кроме того, Игорь Конашенков рассказал о взятии под контроль еще шести населенных пунктов на Украине.

"Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное", - заявил он.