ЕС не откажется от критериев по приему новых членов

7 мар. 11:45

Европейский союз не может отказываться от собственных критериев по приему в сообщество новых стран. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нельзя отказываться от критериев, поскольку все мы в ЕС подписывали европейские договоры, то есть существуют условия, и они должны выполняться", - сказала глава ЕК. "Однако нет сомнений в том, что мы приложим все силы для того, чтобы сопровождать Украину на этом пути", - добавила фон дер Ляйен.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС. Позже заявка также была подана Грузией и Молдавией. 1 марта глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Совет ЕС серьезно проанализирует заявку Украины на членство в Европейском союзе, а Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза хотят видеть Украину в "европейской семье".