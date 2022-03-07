Цена газа в Европе впервые превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров

7 мар. 11:19

Согласно данным лондонской биржи ICE, фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров. Наблюдается рост более чем на 38%, пишет РИА Новости.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2500 долларов. Затем вышла за границу в 2700 долларов.

Цена газа на бирже в Европе уже четвертый торговый день подряд бьет рекорды. Она выросла после того, как российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине.

Ранее в МИД России отмечали, что стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от газопровода "Северный поток-2".