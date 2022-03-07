В МИД КНР заявили о готовности предложить посредничество на переговорах РФ и Украины

7 мар. 11:00

Глава МИД КНР Ван И в понедельник на ежегодной пресс-конференции выразил надежду, что Россия и Украина добьются большего прогресса в ходе третьего раунда переговоров.

"Россия и Украина провели два раунда переговоров, и мы надеемся, что в предстоящем третьем раунде переговоров стороны достигнут нового прогресса", - заявил министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что Китай готов продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество.

"Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество", - отметил Ван И.

Ожидается, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится 7 марта после обеда. Делегации будут общаться в закрытом режиме.