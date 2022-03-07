Министр обороны Украины пообещал России "сюрприз"

7 мар. 10:43

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок Украине оружия и боеприпасов есть существенный прогресс и пообещал России "сюрприз". Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", - отметил министр.

Он также добавил, что за последние три дня уже доставлено, в пути или законтрактовано свыше 50 тысяч касок и бронежилетов.

"Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное", - подчеркнул Резников.