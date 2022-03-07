Армянские формирования в Карабахе продолжают обстрелы

7 мар. 10:30

Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы миротворческие силы РФ, в течение суток 23 раза подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции ВС Азербайджана в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжалинском направлениях. Об этом в понедельник сообщило Минобороны Азербайджана.

В сообщении также говорится, что подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

Подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях. Отмечается, что потерь среди личного состава и техники Азербайджанской Армии нет.

На данный момент обстановка в указанных направлениях находится под полным контролем азербайджанских ВС, ситуация стабильна.