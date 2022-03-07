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Неизвестный сообщил о "минировании" трех вокзалов и станции метро в Москве

Неизвестный сообщил о &quot;минировании&quot; трех вокзалов и станции метро в Москве

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва Ярославского, Казанского и Ленинградского железнодорожных вокзалов в Москве, а также станции метро "Комсомольская", передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва Ярославского, Казанского и Ленинградского железнодорожных вокзалов в Москве, а также станции метро "Комсомольская". На место выехали кинологи, проводится проверка", - заявил собеседник агентства.

Информации об эвакуации пока не поступало. Все три вокзала и станция метро работают в штатном режиме.

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