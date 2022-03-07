ВС РФ объявляют режим тишины в ряде городов Украины по просьбе Макрона

7 мар. 10:00

Вооруженные силы Российской Федерации по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому президенту Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя. Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10:00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции на этот раз бесполезны, так как будет вестись контроль с помощью беспилотников.

"При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный а конроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", — отмечается в заявлении.

В штабе уточнили маршруты, по которым будут пролегать коридоры. Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Республика Беларусь), Гомель. Далее доставка авиационным транспортом в Российскую Федерацию.

Выход из Мариуполя будет проводиться по двум маршрутам. Первый маршрут: Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут: Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Из Харьова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, затем авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Из Сум выход будет осуществляться также по двум маршрутам. Первый: Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй: Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Кроме того, штаб сообщил, что проинформировал профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста об открытии гуманитарных коридоров на Украине.

"Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации", - заявили в штабе.

Напомним, что утром 24 февраля РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно сообщениям Минобороны РФ, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.