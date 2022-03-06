"Алания" разгромила "Текстильщик"

6 мар. 15:59

В воскресенье, 6 марта, в Иваново состоялась встреча 26-го тура первенства ФНЛ между местным "Текстильщиком" и владикавказской "Аланией". Победу со счетом 4:0 одержали гости.

Счет был открыт на 45-й минуте благодаря автоголу защитника "Текстильщика" Семена Матвийчука. На 48-й минуте полузащитник Батраз Гурциев удвоил преимущество "Алании", а на 61-й минуте хавбек Батраз Хадарцев сделал счет крупным. Еще один мяч в сетку ворот хозяев на 79-й минуте отправил нападающий Ислам Машуков.

На данный момент "Алания" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Текстильщик" находится на последней, двадцатой строчке. В активе команды 19 очков.