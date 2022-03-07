Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в феврале

Горы Карабаха

Гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене", организованный Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ

Монастырь Дадиванк в Карабахе

Горы Карабаха

Посетители на Фестивале "Снег и лед" в Москве

Выставка "Дикая слива" в Музее Востока в Москве

Гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене", организованный Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ