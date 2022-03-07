Публикуем самые яркие снимки месяца
Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в феврале
Горы Карабаха
Гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене", организованный Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ
Монастырь Дадиванк в Карабахе
Горы Карабаха
Посетители на Фестивале "Снег и лед" в Москве
Выставка "Дикая слива" в Музее Востока в Москве
Гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене", организованный Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ
Выставка "Азербайджанский ковер - новый взгляд" в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
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