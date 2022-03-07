"Россети Северный Кавказ" отремонтируют сотни километров ЛЭП в Чечне до конца года

7 мар. 4:15

АО "Чеченэнерго" в текущем году отремонтирует порядка 309 км ЛЭП 0,4-110 кВ в Чечне, такое сообщение распространила пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

В работах будут участвовать 18 подразделений компании. Ремонт ведется в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

Одновременно будет идти расчистка охранных зон энергообъектов площадью свыше 17 га.

Специалисты также отремонтируют оборудование подстанций, включая семь силовых трансформаторов 35-110 кВ и 678 трансформаторных подстанций.