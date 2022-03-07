В Ростове вырастет новый микрорайон

7 мар. 2:12

В донской столице в районе зоопарка планируют возвести новый микрорайон: заниматься этим смогут три застройщика, - следует из документов, опубликованных на портале администрации.

Наиболее крупный проект будет реализован на двух участках суммарной площадью 12 га по улице Курской. Помимо жилья там планируется построить школу на 570 мест и детский сад на 200 мест. Ранее на территории находилась база футбольного клуба "СКА-Ростов", - передает "АиФ-Ростов".

Там же на другом участке застройщик из Краснодарского края собирается построить жилой комплекс, а третий инвестор собирается возвести 20-этажный жилой дом. Здесь собираются построить и единый образовательный комплекс со школой на 150 учеников и детским садом на 50 человек.