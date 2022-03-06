American Express приостанавливает работу в России и Беларуси

6 мар. 23:55

American Express приостанавливает работу в РФ и Беларуси, - сообщила компания.

"В свете продолжающейся военной операции России на территории Украины American Express приостанавливает все операции в России. В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании, передает РИА Новости.

Компания надеется на мирное разрешение кризиса, а пока будет работать для поддержки клиентов, - говорится в сообщении.