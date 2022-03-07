Обзор СМИ Кавказа 28 февраля - 6 марта

В регионах СКФО стартовала акция "КавкаZ Zа наших", запущенная по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в округе. Газета "День республики" пишет, что в КЧР запланированы мероприятий с участием учащейся молодежи, волонтеров, спортсменов, представителей казачества. Это, в частности, отправка в ДНР и ЛНР около 90 тонн гуманитарного груза, собранного Терским войсковым казачьим обществом (ТВКО). На призыв помощника полпреда президента РФ в СКФО, атамана ТВКО Виталия Кузнецова откликнулись многие неравнодушные казаки. Мука, крупы, масло, вода и другие продукты питания первой необходимости адресованы мирным жителям Донбасса, которые сейчас нуждаются в помощи. Участники клуба лидеров "Будущее Кавказа" выступили с обращениями в поддержку решения президента РФ о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Силами представителей движения в регионах округа организованы пункты сбора гуманитарной помощи #Мывместе.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) запустил "горячую линию" по оказанию психологической помощи студентам, в том числе иностранцам, а также согражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. В СКФУ организуют подготовительные курсы и консультации для выпускников общеобразовательных учреждений, которые в этом году планировали поступление в высшие учебные заведения, но были вынуждены уехать из Донбасса. Работа будет вестись в индивидуальном порядке, чтобы каждый смог успешно сдать вступительные испытания. Волонтеры Северного Кавказа раздают наклейки "КавкаZ Zа наших" и листовки с адресами пунктов сбора гуманитарной помощи. Информация об акции уже появилась в общественном транспорте города Пятигорска, других населенных пунктов. Сотрудники аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО также присоединились к сбору средств и гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса.

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Газета "Северная Осетия" информирует, что в республике планируется принять 1000 человек из ДНР и ЛНР; 500 из них смогут прибыть уже с 10 марта. Пункты временного размещения готовятся в ускоренном режиме. На днях для проверки степени готовности к приему людей пункты посетил председатель правительства РСО–А Борис Джанаев. Республиканский детский ортопедо-травматологический санаторий для детей с родителями "Юность" в первом потоке готовится принять 120 человек. В филиале ООО "Курорты Осетия" – санатории "Осетия" почти все работы находятся на стадии завершения. "К 10 марта готовность учреждения будет стопроцентной", – отметил директор санатория Сервер Тобоев. В Алагирском районе в санатории "Тамиск" и одноименном Республиканском детском реабилитационном центре приняты меры по обеспечению террористической и пожарной безопасности, решен вопрос с лекарственным обеспечением. На должный уровень будет поставлена и охрана зданий. Дети школьного возраста смогут обучаться в местных образовательных учреждениях. В здание санатория "Тамиск" на трех этажах будут расселены 150 человек, прибывших из Донбасса. Люди будут обеспечены четырехразовым питанием. В республиканском детском реабилитационном центре "Тамиск" также идет подготовка к приему 150 человек.

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В преддверии главного женского праздника начался массовый ввоз мимозы (акации серебристой). "Золотые букеты" из Абхазии везут в центральный и другие регионы страны как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей, передает "Абхазия-информ". Первые партии мимозы из Абхазии начали ввозить в начале февраля. На сегодняшний день сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении 125 тонн цветов. Только за одни сутки 3 марта было ввезено более 30 тонн мимозы. Цветки мимозы требуют особых условий хранения и перевозки. Для транспортировки хрупкие цветы упаковываются герметично, перевозятся в условиях определенной температуры во избежание пересыхания и порчи. Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально оперативно, в приоритетном порядке. В 2021 году было оформлено порядка 200 тонн цветочной продукции. В этом году поставки ожидаются на уровне прошлого года.

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В Карачаево-Черкессии идут работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, пишет "День республики". Реализация проекта позволит улучшить качество жизни почти 26 тыс. человек, находящихся в зоне негативного воздействия и вернуть в хозяйственный оборот порядка 6 га земель. Технический этап рекультивации включает перемещение части вредных отвальных отходов обогащения полезных ископаемых (хвостов), оказавшихся за пределами основного тела хвостохранилища и под подошвой разрушенной подпорной стенки-дамбы, в пределы основного рекультивируемого тела, ремонт подпорных стенок-дамбы, вертикальной планировки тела "хвостов", создание гидроизоляционного экрана, устройство водоотводных канав, водобойного колодца, поля фильтрации, обваловочной дамбы. По окончанию технического этапа будет проведен биологический этап рекультивации хвостохранилища: подготовка почвы, внесением растительной земли слоем 15 см.

Объем накопленных хвостов составляет около 370 000 куб. метров. Площадь хвостохранилища составляет 5,65 га. Работы по рекультивации начались в марте 2021 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" и продолжатся до середины текущего года.

В КЧР ведется работа по ликвидации и другого опасного объекта накопленного вреда окружающей среде – первой очереди хвостохранилища Урупского месторождения медно-колчеданных руд. В прошлом году проведена рекультивация свалки ТКО в Карачаевске. В результате улучшились экологические условия проживания более 30 тыс. человек, восстановлено почти 3 га земель, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

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Жители Ингушетии получили возможность прикоснуться к истории и культуре народов Дагестана. Ингушские газеты "Сердало" и "Ингушетия" сообщают, что в Государственном музее изобразительных искусств республики, в рамках межмузейного сотрудничества, открылась выставка "Декоративно-прикладное искусство Дагестана", представленная Дербентским государственным историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником. Уникальные творения дагестанских мастеров, сохраняющих традиции древнего национального искусства, предстали перед взорами посетителей выставки. Они смогут познакомиться с ворсовыми и безворсовыми коврами-сумахами, коврами ручной работы, кубачинскими изделиями из серебра, балхарскими гончарными игрушками и предметами быта, с уникальной техникой унцукульской насечки металлом по дереву и увидеть многое другое. В рамках выставки проходят мастер-классы по кубачинскому ювелирному делу, унцукульской насечке металлом по дереву, лужению медно-чеканной посуды известных мастеров Хидрильяса Ахмедова, Магомедали Магомедалиева и Умара Шейхова. "Одна выставка не может достаточно емко представить богатейшее декоративно-прикладное и изобразительное искусство многонационального Дагестана, чьи мастера славятся на весь мир. В экспозицию вошла лишь малая часть культурного наследия региона, но и этого достаточно, чтобы понять и увидеть величие культуры и искусства народов этого региона", — отметила директор ингушского музея Любовь Тумгоева.

Выставка продлится до 18 марта 2022 года.