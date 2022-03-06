Наши десантники не воюют на Украине – Минобороны Беларуси

6 мар. 21:58

Министерство обороны Беларуси сегодня опровергло очередные фейки о белорусских десантниках, якобы воюющих на Украине, - сообщили в ведомстве.

"Военное ведомство, конечно, гордится тем, что белорусские десантники в последнее время пользуются особой популярностью у мировых СМИ, блогерского сообщества и просто диванных воинов. За последние несколько дней диванные эксперты и украинские "свидетели" "видели" наших десантников под Житомиром и Харьковом, "сдавали в плен" под Киевом, объявляли "о бунтах". Вместе с мифической "колонной из 300 танков" они "воевали под Черниговом". Теперь, по мнению отдельных Telegram-каналов, военнослужащие пошли искать "хорошую жизнь" в Украине. Разочаруем диванное "экспертсообщество", - отметили в Минобороны, передает БЕЛТА.

В Минобороны подчеркнули, что десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенным главнокомандующим Вооруженными силами страны, - добавили в белорусском оборонном ведомстве.