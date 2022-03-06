Кадыров Зеленскому: его может ждать участь Саакашвили

6 мар. 21:42

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов лично просить президента РФ Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, в противном случае Зеленского ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить Президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом. Бежать некуда", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту Виктору Януковичу. ...Это я говорю от себя лично. Пока от себя. Принимай решение как можно скорее", - добавил Кадыров.