Крымчане учат остальных россиян, как пережить санкции

Столкнувшись с действиями западных стран в ответ на российскую спецоперацию, многие в России уже ощутили давление на себе. Республика Крым, подвергшаяся подобным ограничениям еще в 2014 году, в определенном смысле может служить некоторым ориентиром для тех, кто пока не привык к новым изменениям на материковой части России. Корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник выясняет мнение местных жителей и рассказывает о ситуации на полуострове.

2014 год стал непростым для Крыма: несколько стран наложили запрет на работу магазинов одежды и товаров для дома (массмаркет, магазины с демократичными ценами, например Zara, Bershka, H&M, Stradivarius и т.п., IKEA), на ввоз продовольственной продукции из стран ЕС (например, на сыры, сушеное и вяленое мясо, колбасы), на открытие мест общественного питания (McDonald's, KFC). Кроме того, крымчане были лишены возможности открывать банковские карты Visa и Mastercard на территории полуострова, а многие большие российские банки попросту не ”зашли" в Крым. Только в 2021 году жители Крыма получили возможность использовать популярную платежную систему Google Pay, а оплата Apple Pay так и не появилась даже в 2022 году. Крымчанам почти полностью закрыли доступ в страны Европы. Получение визы превратилось в мучительную процедуру, которая не всегда приводит к желанному результату.

Но жители Крыма достаточно быстро и относительно безболезненно адаптировались к новым условиям жизни.

1. Знаменитых массмаркетов и IKEA в Крыму не было и до перехода в состав РФ, поэтому смириться с их отсутствием после присоединения не составило труда. Зато появились компании, осуществляющие закупку выбранных заказчиками товаров и доставку по доступному проценту (~10% от стоимости товара). Открылись магазины одежды турецкого производства (DeFacto, LC Waikiki), где качество товаров не уступает европейскому, а также мультибрендовые площадки, на которых можно найти уникальные вещи по адекватным ценам. Крымские дизайнеры тоже взялись за работу, и сейчас производят экологичные, стильные, качественные одежду и аксессуары с особым морским, свободным духом. С каждым годом количество таких производителей увеличивается. Многим жителям полюбились такие местные бренды как ”Люди моря”, Desired, ”На про свет”, Kefirmaykifer, Muza Cveta и другие. Отсутствие привычных марок одежды не станет проблемой. Скорее, наоборот, будет стимулом для начинающих дизайнеров и модельеров открывать собственный бизнес. А мы получим возможность покупать качественные авторские украшения и одежду.

2. С едой дела обстоят еще лучше. Российский рынок смог обеспечить жителей южного региона всем необходимым для хорошей жизни. Например, такие сыры как пармезан, дор блю, камамбер в Крыму можно купить в любом крупном супермаркете по адекватной цене. Отличие только в стране-производителе. Крымские фермеры (”Горная сыроварня”, ”Таврика”, ”Маркур” и др.) тоже предоставляют свою продукцию точкам продажи. На территории Крыма работают и производители колбас: ”Скворцово”, ”Дружба народов”. Несколько семейных мясных лавок предоставляет колбасы собственного копчения. В магазинах можно встретить и местную алкогольную продукцию, известную во всех странах СНГ: ”Новый Свет”, ”Массандра”, ”Коктебель”, ”Золотая Балка”, а ввоз спиртного с материка за последний год заметно увеличился.

3. Вместо Макдоналдс и KFC на полуострове появилось множество местных точек общественного питания. Это GRAND BRO, ”Автокафе”, Mr. Garry’s и другие менее раскрученные, но уже успевшие стать популярными рестораны быстрого питания.

4. На замену Visa и Mastercard пришла платежная система МИР, ничем не уступающая по мощности первым двум. Такие банки как РНКБ и ГенБанк в течение нескольких дней оформляют карты, которыми можно расплачиваться в транспорте, магазинах, на развлекательных площадках, в местах общественного питания. Благодаря известной системе СБП, ставшей доступной жителям Крыма позже других регионов России, денежные переводы осуществляются в считанные минуты.

5. До начала работы Google Pay крымчане неплохо справлялись с оплатой счетов по банковской карте, а владельцы айфонов так и не познали удовольствия расплачиваться ”телефоном". То, что Google Pay отключают по всей России, не такая уж большая беда. Главное, помнить пароль от карты.

6. Вместо стран Европы некоторые жители Крыма, которым финансово доступны заграничные путешествия, выбрали для себя такие направления: Санкт-Петербург, Краснодар, Москва, Грузия, Турция, Египет, ОАЭ. Некоторые же не сдаются и находят другие способы, чтобы попасть в страны ЕС.

В целом с момента присоединения полуострова к РФ Крым серьезно вырос и ”встал на ноги”. Это заметно как по благосостоянию жителей, открывающих собственные предприятия, вкладывающих деньги в недвижимость и автомобили, так и по облагораживанию территорий крупных городов, городов-курортов (Симферополь, Севастополь, Ялта). За три года (2017-2020) была построена автомагистраль ”Таврида", в 2021 году включенная в перечень дорог федерального назначения. С 2016 по 2019 годы продолжалось строительство Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью России.

Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма, утверждает: ”Площадь виноградников увеличилась на 2,5 тыс. га, а плодово-ягодных - до 2,6 тыс. га. У нас достаточно много предприятий, которые занимались оборонно-промышленным комплексом, они простаивали, разрушались. Сегодня портфель заказов составляет 22 млрд рублей, это достаточно большая сумма, и это не просто заказы, это и рабочие места”. С 2015 по 2018 год экономический рост Крыма превзошел все субъекты РФ (кроме Москвы). В среднем он составил 5,9%. Бюджет крымского полуострова, ранее не превышающий $1 млрд долларов в год, достиг $2,5-3 млрд.

Что жители Крыма думают о санкциях, затронувших полуостров?

Александр, 26 лет (Вологда-Феодосия): ”Так как вся внутренняя структура была далека от российской, то в первое время было тяжело из-за перебоев со светом и водой. Когда все вокруг пользовались возможностями различных услуг, например, банковских, то было немного неловко, что мы не можем тут этого делать. Все эти санкции, наверное, не сковывают жизнь, а дают возможность развивать что-то свое. Но не хватает финансовых ресурсов для развития собственных проектов по улучшению жизни”.

Любовь, 70 лет (Новосибирск-Гаспра): ”Мы, обычные люди, никак не ощутили эти меры".

Алие, 34 года (Бахчисарай): ”Вроде бы, не почувствовали. Макдоналдса не хватает”.

Дарья, 26 лет (Симферополь): ”Сначала было возмущение: почему у нас нет возможности покупать одежду раскрученных марок, ходить в IKEA. Но мы как-то адаптировались, нашли посредников. Классная тенденция развития местных небольших марок. Все очень современное и актуальное, сделанное вручную”.

В целом жители Крыма не жалуются. Они говорят о том, что любые трудности можно пережить, а санкции против всей России они считают временными.