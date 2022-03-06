Президент России и премьер Израиля снова обсудили ситуацию на Украине

6 мар. 21:28

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сегодня по телефону продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, - сообщила пресс-служба Кремля.

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями. ...В том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств", - говорится в сообщении, передает РИА Нвосоти.

Подробности телефонной беседы лидеров двух стран не сообщаются, Путин и Беннет договорились оставаться на связи.

Напомним, накануне израильский премьер посетил Москву с коротким рабочим визитом, во время которого пообщался с российским лидером. После этого он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.