В Индии повышают цены на топливо

На днях блокированные под Харьковом 298 индийских студентов, наконец, были эвакуированы. Всего более 13 тыс. индийцев, выехавших с украинской территории, вернулось домой спецрейсами. Но в самой Индии ухудшается экономическая ситуация. На этой неделе в стране впервые за более чем четыре месяца поднимутся цены на бензин и дизельное топливо, из-за роста мировых цен на сырую нефть после начала специальной операции России на Украине, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу инфляции.

Reuters отмечает, что третья по величине экономика Азии, которая импортирует 80% необходимой ей нефти, сталкивается с розничной инфляцией, превышающей допустимый предел Центрального банка в 6%, поскольку компании переживают почти 40-процентный рост цен на нефть с ноября, а также рост цен на другое импортное сырье, отмечают экономисты.

Государственные нефтяные компании, контролирующие внутренний рынок, не повышали цены с 4 ноября, стремясь помочь партии премьер-министра Нарендры Моди на решающих выборах в собрание штата, в том числе в самом густонаселенном штате Уттар-Прадеш.

"Нефтяные компании смогут поэтапно повышать цены после завершения выборов 7 марта", - сообщил высокопоставленный правительственный чиновник, осведомленный о внутренних дискуссиях по поводу цен на нефть. Более высокие цены на топливо могут привести к протестам, но после проведения выборов в штате политический риск для Моди уменьшился. Оппозиционные партии будут настаивать на снижении налогов на топливо, когда парламент соберется 14 марта.

Цены на нефть выросли после того, как Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля, при этом Brent поднялась выше 116 долларов за баррель в минувший четверг, в то время как перебои с поставками ударили по мировым ценам на пшеницу, сою, удобрения и металлы, такие как медь, сталь и алюминий, что вызвало опасения по поводу цен и экономического восстановления.

Государственные нефтяные компании сообщили правительству, что им необходимо повысить цены на бензин и дизельное топливо на 10-12 рупий за литр. Высокопоставленный чиновник государственной компании по сбыту нефти подтвердил, что они столкнулись с трудностями, но отказался назвать цифры. "Мы несем огромные убытки", - сказал представитель компании по сбыту нефти.

Правительство вряд ли снизит налоги на топливо, чтобы смягчить удар, по крайней мере, до конца финансового года 31 марта, учитывая влияние этого на государственные доходы, сказал другой высокопоставленный правительственный чиновник, работающий с бюджетом.

Федеральное правительство и правительства штатов, которые собирают более 100% налога на базовую цену бензина и дизельного топлива, в ноябре после протеста общественности снизили налог с продаж на топливные продукты. "Мы можем рассмотреть предложение о снижении налога на топливо в апреле", - сказал чиновник, работающий с бюджетом, имея в виду снижение акцизов на бензин и дизтопливо в ноябре.

Все трое официальных лиц отказались назвать свои имена, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер. В министерствах финансов и нефти отказались от комментариев.

Растущие опасения по поводу инфляции

Экономисты говорят, что 10-процентный рост цен на бензин и дизельное топливо, вероятно, подтолкнет розничную инфляцию на 50-60 базисных пунктов за счет прямых эффектов и эффектов второго порядка, побуждая потребителей сокращать расходы на товары длительного пользования и предметы роскоши.

В январе розничная инфляция в Индии выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, превысив верхний предел допустимого диапазона Резервного банка Индии (RBI), чему способствовал рост цен на топливо и производство.

Рост розничных цен на топливо окажет прямое влияние на цены на товары и услуги для дома в зависимости от энергоемкости, сказал Саугата Бхаттачарья, главный экономист Axis Bank. Однако комитет RBI по денежно-кредитной политике вряд ли немедленно начнет ужесточать денежно-кредитную политику, учитывая широко распространенную многомерную неопределенность в отношении импульса роста.