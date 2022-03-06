Украина разрабатывала биологическое оружие – Минобороны России

6 мар. 21:14

Минобороны документально подтвердило, что на Украине в непосредственной близости от границы России разрабатывались компоненты биооружия – эти данные получены от сотрудников украинских биолабораторий, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США", - рассказал он, передает РИА Новости.

После начала спецоперации "у Пентагона возникли серьезные опасения", что миру станет известно о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины. Чтобы скрыть нарушение Вашингтоном и Киевом первой статьи Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав направил во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов, - добавили в ведомстве.

В ближайшее время Минобороны России предоставит результаты анализа полученных документов.