США сосредотачивают в Литве бронетехнику, артиллерию и ПВО

6 мар. 20:58

Соединенные Штаты усилят свое военное присутствие в Литве, разместив там противовоздушные и противоракетные радары, батарею самоходных артиллерийских систем М-109, системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами ближнего радиуса действия Stinger, - заявил находящийся в Вильнюсе председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Принято решение о дополнительном направлении в Литву бронетанкового батальона, подразделений противовоздушной обороны и артиллерии", - сказал он на пресс-конференции на центральном полигоне литовской армии в Пабраде рядом с Беларусью, передает ТАСС.

Напомним, накануне министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас заявил, что Пентагон дополнительно дислоцирует в Литве бронетанковый батальон.

Сроки его прибытия министр не уточнил.