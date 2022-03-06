Три пути для армянской националистической оппозиции

Весна в современной Армении всегда была традиционным временем политических акций, поскольку сравнительно теплое время года позволяет привлечь к ним больше недовольных чем-нибудь граждан. Сейчас весенняя протестная активность совпадает с провокациями в зоне ответственности российской миротворческой миссии в Карабахе, так как зеленеющие растения становятся прикрытием для проведения диверсионно-террористических актов.

Для националистического крыла армянской оппозиции нынешняя весна особенная, поскольку сопровождается значительными геополитическими событиями. На этом фоне протестная активность радикалов обретает "сакральный" характер, идеализируя их дестабилизирующую деятельность. Однако эпоха армянского национализма близится к закату, и дело даже не в том, что в начале марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении к заключению мирного соглашения с Азербайджаном. Проблема националистической оппозиции, которая, скорее всего, пропустит нынешнюю весну, заключается в ее примитивном подходе, игре на эмоциях армянского общества. Пока требующие хлеба и зрелищ армянские телеграм-каналы и отдельные СМИ задаются вопросом о причинах пассивности оппозиционных парламентских блоков "Армения" и "Честь имею", сами националисты сетуют на невозможность собрать достаточное число людей ввиду их инертности. Оппозиция обвиняет общественность, которая отказывается ее поддержать, и ищет для себя пути возрождения.

Первый путь. Очередной виток уличных демонстраций. В ходе развития такого сценария реваншисты не смогут долго продержаться в новых послевоенных условиях. Не способствует актуализации протестов и бесконечная "торговля лицом" лидеров карабахского клана Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, настаивающих на безальтернативности уличной борьбы. Инициированный весной этого года сбор подписей за отставку правящего режима призван продемонстрировать единство оппозиционного курса, но в действительности сбор подписей ни на что не влияет, так как механизм вынесения вотума недоверия премьеру не предполагает обращения к общественному порицанию.

Второй путь. Ожидание более подходящего времени для политического ренессанса. Такой сценарий предполагает добровольный уход оппозиции в тень для сохранения остатков своей популярности. Националисты могут исчезнуть на неопределенное время из армянской политики в надежде на то, что репутация Никола Пашиняна и его соратников будет окончательно подорвана в результате их неумелой и непоследовательной миротворческой политики. Это достижимо, если Пашинян закрепит за собой репутацию ненадежного политика, скомпрометировавшего себя в глазах, в том числе, российской политики. В таком случае за неимением внятной альтернативы, которую едва ли составят местные олигархи, члены националистического крыла могут разыграть карту лояльности в обмен на вхождение в высшие эшелоны власти на умеренных условиях.

Третий путь менее очевидный, но вполне уместный в условиях преодоления многолетней армяно-азербайджанской конфронтации. Он предполагает переформатирование политико-идеологических взглядов в угоду региональному добрососедству на основе наднациональных принципов. Парадокс, но именно те, кто много лет пытался откопать из глубин древности фрагменты культурно-исторического противостояния, теперь способны отыскать точки соприкосновения, чтобы сблизить соседние народы. При условии реализации подобного сценария оппозиция имеет все шансы сформировать новую армянскую повестку, которая начнется с нулевой точки и не даст оппозиции оказаться за бортом национальной политики.