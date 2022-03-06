Арахамия: переговоры России и Украины упираются в Крым и Донбасс

6 мар. 20:32

Украина и Россия могут в ходе мирных переговоров достичь компромисса практически по всем вопросам, кроме статуса Крыма и республик Донбасса, - заявил в интервью телеканалу Fox News член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Единственными пунктами, по которым достичь согласия практически невозможно, это Крым, а также так называемые республики, которые, как настаивает Россия, мы должны признать независимыми. Это неприемлемо для украинского общества, и здесь речь не о политике, а об украинцах, которые этого никогда не допустят. Это главный вызов, и, честно говоря, мы по-прежнему не знаем, как преодолеть эти препятствия", - отметил он, передает ТАСС.

Напомним, на переговорах с Украиной принадлежность Крыма России является аксиомой, а не просто условием.