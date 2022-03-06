РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ: Российские геймеры остались без видеокарт Nvidia

СМИ: Российские геймеры остались без видеокарт Nvidia

Американская корпорация Nvidia сообщила о приостановке продаж своей продукции в России, - пишет со ссылкой на представителя компании журнал PCMag.

"Мы не ведем торговлю с Россией", - приводит слова представителя Nvidia издание. В компании не предоставили дополнительных сведений, но добавили, что решение о приостановке продаж распространяется на все ее продукты, передает ТАСС.

Пока неясно, означает ли это решение производителей видеокарт, что сторонние компании, например, производители ноутбуков и графических процессоров, также прекратят поставки продукции в Россию.

1675 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version