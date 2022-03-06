Российские военные будут вынуждены уничтожить предприятия ВПК Украины - Минобороны РФ

6 мар. 19:58

Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины, - сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - поведал Конашенков, передает РИА Новости.

Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК в Минобороны России заблаговременно предупредили о таких ударах, призвав персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий.