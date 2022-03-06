В столичный регион идет арктический холод

6 мар. 19:43

Уже в среду столичный регион окажется в "арктическом мешке", который станет прологом к мощному потеплению, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя продемонстрирует жителям Европейской России, что март по климату не весенний месяц и крайне неустойчив, а значит, в очередной раз сработает народная мудрость – "Пришел марток - надевай семь порток". Произойдет так называемое "ультраполярное вторжение", которое начнется в Международный женский день, когда ночная температура понизится до минус 6-11, а днем будет не выше минус 3-8", - передает РИА Новости.

Начиная со среды и до пятницы регион окажется в арктическом мешке холода с температурным фоном на 7-10 градусов ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям середины зимы. Под утро ударят январские морозы до минус 13-18, днем всего лишь минус 5-10, - поведал синоптик.

Единственным утешением станет малооблачная погода, но это как раз тот случай, когда солнце светит, но не греет.

А вот уже в следующие выходные ветры развернутся на западные румбы, благодаря чему потеплеет, а температура вернется в свое климатическое русло. И это будет прологом к наступлению весны по всем атмосферным фронтам: тепло будет опережать климатический календарь на целых две недели, - добавил синоптик.