Запад может остаться без российских сапфиров?

6 мар. 19:36

В России продолжают реагировать на те санкционные меры, которые реализует Запад и его сателлиты. Одна из антироссийских мер – запрет на поставки в России товаров из высокотехнологичных отраслей.

Впрочем, как и любые санкции, такие ограничительные меры способны привести к коллапсу уже на самом западном рынке, поскольку мировой рынок микроэлектроники примерно на 40% зависим от российских искусственных сапфиров, по производству которых Россия является мировым лидером, производя 80% этих минералов. Теперь Запад может попасть под запрет их российского экспорта, и опасения не напрасны, ведь есть отдельные отрасли, где доля российских искусственных сапфиров превышает 70% мирового рынка, - пишет "Военное обозрение".

Минералы используют в качестве подложки для так называемого выращивания полупроводниковых микрочипов, при создании экранов мобильных гаджетов, и российские искусственные сапфиры закупаются США, Южной Кореей, Японией, Китаем, странами ЕС. Эти материалы также применяют для производства LED-телевизоров, в устройствах для сканирования отпечатков пальцев, в приборах медицинского назначения (в офтальмологии), при производстве фотоаппаратов и видеокамер, а также в аэрокосмической промышленности.

Если Россия перестанет поставлять искусственные сапфиры на мировой рынок, это способно нанести серьезный удар по целому ряду зарубежных компаний, а на создание собственного производства в современных условиях им могут понадобиться даже не годы, а десятилетия.

При этом в министерстве промышленности и торговли России отмечают, что на ограничение экспорта искусственных сапфиров на мировой рынок РФ может пойти лишь в крайнем случае.