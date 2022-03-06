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США рассказали, как обойдут санкции при покупке российской нефти

США рассказали, как обойдут санкции при покупке российской нефти

Минфин США посоветовал попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах.

Поскольку последние антироссийские санкции затрагивают торговлю энергоносителями в долларах, несмотря на генеральную лицензию, исключающую из-под санкций "относящихся к энергетике" сделки, американцам все равно придется проводить обходные транзакции, а не работать с подсанкционными банками напрямую, - сообщает сайт американского министерства.

Изданная лицензия разрешает то, что "в норме известно как U-образные транзакции (U-turn transactions)", пояснил Минфин США: платежи проходят через свободные от санкций кредитные учреждения в третьих странах, и оттуда поступают на долларовые счета российских компаний в подсанкционных банках. Эта схема распространяется на такие финансовые учреждения, как ВТБ, ВЭБ.РФ, ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и ЦБ. При этом ПСБ и Новикомбанк, в отношении которых США также ввели ограничения, в этом списке не названы, - передает РИА Новости.

В Минфине США уточнили, что платежи за российские энергоностели могут поступать на счет экспортера в подсанкционном банке как от американских клиентов, так и от покупателей из других стран - лицензия американского ведомства разрешает такие транзакции за покупку нефти, нефтепродуктов, газа, угля, древесины, биотоплива и урана из России.

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