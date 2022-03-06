Российские войска сосредотачиваются у Киева

6 мар. 18:25

Операция российских войск продолжается. Ударные группировки разворачиваются у Киева для дальнейшего наступления.

Военные колонны российской армии под Киевом следуют под прикрытием вертолетов КА-52. На важных дорогах и развязках созданы блок посты с бронетехникой. Активно работают инженерные машины, расширяя дороги для большей вместимости техники. По словам военных, украинские националисты и группы диверсантов пытаются атаковать тыловые колонны снабжения, однако подобные акции успешно пресекаются, - передает информационное агентство ANNA-NEWS.

На данный момент российские войска находятся на окраинах, а в ряде участков и пригородах Киева. ВСУ не смогли противостоять Вооруженным силам России, и в случае их дальнейшего успешного продвижения Киев может в скором времени остаться полностью отрезан от остальной территории Украины.

Напомним, ранее в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин заявил, что для продолжения диалога с Россией Киев должен выполнить все "известные российские требования".

"Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", - отметил российский лидер.