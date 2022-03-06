СМИ: в Германии подсчитали ущерб от антироссийских санкций

6 мар. 18:12

В случае отказа от российских энергоносителей Запад в целом и Германию в частности не ждет ничего хорошего, - заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер в интервью журналу Focus.

Запад ввел очень жесткие меры против Москвы, но при этом признал, что они мало что изменят из-за автономности российской экономики и сохранения нефтегазовых доходов.

"Теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой", - заявил Штельтер, передает РИА Новости.

Первый вариант – стагфляция, или рост цен при стагнации экономики. Причем инфляция в Германии уже растет.

"У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину - около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах", - пояснил экономист.

Также есть реальный риск появления волн беженцев с Ближнего Востока. Германии проще покупать пшеницу по высоким ценам и продавать ее в эти страны дешевле, чтобы предотвратить исход населения оттуда.

"Китайцы поступили умно, может больше знали. Они создали склады и обеспечили сырье, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты - цены вырастут в разы. Это меня беспокоит", - продолжил экономист.

Но есть еще один - наихудший сценарий, это полный отказ от российских нефти и газа.

"Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет", - заверил Штельтер, объяснив, что от санкций страдают обе стороны, но удар по Германии будет сильнее из-за "непропорционально высокой" зависимости от российских энергоресурсов.

"Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией - экономика сокращается, а инфляция растет одновременно", - подытожил специалист.