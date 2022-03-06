Эрдоган в беседе с Путиным раскритиковал дискриминацию Западом российской культуры

6 мар. 17:57

Стали известны подробности телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшего сегодня.

Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил ему принципиальные подходы и оценки в этом контексте, а также подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. В беседе было подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком, - передает пресс-служба Кремля.

Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей.

Стороны также договорились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.