СМИ: стали известны подробности беседы Путина и Макрона

6 мар. 17:43

Стали известны подробности телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, который продлился час 45 минут, - сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию президента Франции.

Президент России Владимир Путин подробно проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС, - сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с выраженной Эммануэлем Макроном обеспокоенностью по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы", - говорится в сообщении, - передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании.

Также президент России заверил лидера Франции, что ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами провокаций.

Также Владимир Путин заявил Макрону, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по эвакуации мирного населения из мест боестолкновений, предложив президенту Франции активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

В беседе с французским коллегой российский лидер проинформировал Макрона о состоянии дел на переговорах России и Украины, выразив готовность к продолжению диалога. Также Путин заявил Макрону, что он не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.