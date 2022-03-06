6 мар. 17:30

Сегодня в центре Москвы перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции, есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Авария с участием автобуса ГУМВД, который двигался с сиреной и маяками, произошла около 15.10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал.

"На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых пятеро сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что автобус ехал со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Сейчас на месте работают правоохранители.