Первая женщина-космонавт получила поздравления президента

6 мар. 17:16

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил с 85-летним юбилеем летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову, отметив, что ее профессиональный путь - яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваш профессиональный путь, огромный личный вклад в укрепление авторитета нашей страны как космической державы, значимая общественная, законотворческая деятельность – яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству", - говорится в телеграмме, передает РИА Новости.

Валентину Терешкову знают и глубоко уважают как мужественного, сильного духом человека с ответственной гражданской и жизненной позицией, - отметил Владимир Путин.

Напомним, первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Космический полет она совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским.