СМИ: спецназ Британии и США готов эвакуировать Зеленского

6 мар. 16:56

Британские и американские спецподразделения готовятся "спасать" из Киева президента Украины Владимира Зеленского, - пишет британский таблоид The Sun.

Более 70 бойцов SAS (Особая воздушная служба Британии) присоединились к 150 военным из элитного спецподразделения ВМС США "морские котики" на базе в Литве и предположительно тренируются с украинскими солдатами. Уточняется, что спецоперация может произойти в ночное время и при условии, если Зеленский попросит об этом, - передает РИА Новости со ссылкой на издание.

Ранее украинский президент ранее предложение Вашингтона об эвакуации из Киева, заявив, что ему нужно оружие, а не возможность покинуть страну.