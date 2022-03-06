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СМИ: спецназ Британии и США готов эвакуировать Зеленского

СМИ: спецназ Британии и США готов эвакуировать Зеленского

Британские и американские спецподразделения готовятся "спасать" из Киева президента Украины Владимира Зеленского, - пишет британский таблоид The Sun.

Более 70 бойцов SAS (Особая воздушная служба Британии) присоединились к 150 военным из элитного спецподразделения ВМС США "морские котики" на базе в Литве и  предположительно тренируются с украинскими солдатами. Уточняется, что спецоперация может произойти в ночное время и при условии, если Зеленский попросит об этом, - передает РИА Новости со ссылкой на издание.

Ранее украинский президент ранее предложение Вашингтона об эвакуации из Киева, заявив, что ему нужно оружие, а не возможность покинуть страну.

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