Moody's пересмотрело рейтинг России

6 мар. 16:43

Рейтинговое агентство Moody's, уже понизившее на неделе долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней - до "B3" с "Baa3", продолжило ухудшать оценку кредитоспособности РФ.

Теперь рейтинг понижен с "В3" до "Са", и связано это с опасениями того, что меры капитального контроля, введенные Банком России, воспрепятствуют обслуживанию суверенного долга перед иностранными инвесторами, - передает "Интерфакс".

Долговые обязательства с рейтингом Ca по шкале рейтингового агентства - высоко спекулятивные и находятся в состоянии дефолта либо близки к нему.

Прогноз по рейтингу – негативный, что также отражает возможные "последствия для макроэкономической стабильности от введения жестких и скоординированных санкций после вторжения России на Украину", - отмечается в релизе.