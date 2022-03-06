На Дону задержали украинского националиста

6 мар. 16:29

Донские правоохранители задержали гражданина Украины, являющегося участником запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор", - сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

"УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона был выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне запрещенного в России незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия", член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Экстремист задержан, в отношении него возбуждено два уголовных дела - по статьям "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" и "Организация деятельности экстремистской организации".

По его месту жительства обнаружены и изъяты предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования, - добавили в ФСБ региона.