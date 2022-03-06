МИД России потребовал от Запада соблюдения дипотношений

6 мар. 16:14

Россия требует от стран Запада переподтверждения и соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, - заявила сегодня в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, естественно, потребовали уже от западных стран аккредитации наших посольств, соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических консульских сношениях. Мы, естественно, требуем от них переподтвердить свои обязательства и, самое главное, их строго выполнять", - сказала она, - передает "Интерфакс".